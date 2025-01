Sanofi: nouvelle approbation en Chine pour Sarclisa information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la NMPA chinoise a approuvé son Sarclisa, associé à bortézomib, lénalidomide et dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué de l'adulte non éligible à une greffe autologue de cellules souches.



Cette approbation est motivée par les résultats positifs de l'étude de phase III IMROZ ayant démontré que le Sarclisa, en association avec ce schéma VRd, améliore significativement la survie sans progression chez ces patients, comparativement au schéma VRd seul.



Sarclisa devient ainsi le premier anti-CD38 approuvé en Chine dans cette indication. Il s'agit de sa deuxième approbation dans le pays en l'espace de trois semaines, après celle annoncée le 13 janvier dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire.





Valeurs associées SANOFI 104,50 EUR Euronext Paris +0,85%