Sanofi: nouvel avis favorable pour le Dupixent dans l'UA

(CercleFinance.com) - Sanofi a fait savoir vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable au sujet de l'extension d'indication du Dupixent au traitement de l'oeophagite à éosinophiles chez l'enfant.



Le groupe pharmaceutique précise que cette recommandation s'applique aux enfants âgés de 12 mois à 11 ans pesant au moins 15 kg, en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance aux traitements médicamenteux conventionnels.



La Commission européenne devrait faire connaître sa décision finale dans les prochains mois.



Le Dupixent, l'anticorps monclonal vedette de Sanofi, était déjà approuvé au sein de l'Union européenne pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de certaines catégories d'adultes et d'adolescents âgés de plus de 12 ans.



Il est par ailleurs approuvé dans de nombreuses autres indications, allant de la dermatite atopique à l'asthme, en passant par l'urticaire chronique spontanée et la bronchopneumopathie chronique obstructive.



Plus d'un million de patients sont désormais traités par ce médicament dans le monde.



L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique évolutive qui altère l'oesophage et son fonctionnement, ce qui peut nuire au développement de l'enfant en compromettant sa capacité à s'alimenter, tout en provoquant des vomissements et des douleurs abdominales.





