information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 08:05

Sanofi nomme Paulo Fontoura responsable mondial de la R&D

Sanofi SA SASY.PA :

* NOMINATION DU DR PAULO FONTOURA AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, RESPONSABLE MONDIAL DE LA RD PHARMA, À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2026

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(Rédaction de Gdansk)