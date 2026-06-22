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Sanofi nomme Paulo Fontoura responsable mondial de la R&D
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 08:05

Sanofi SA SASY.PA :

* NOMINATION DU DR PAULO FONTOURA AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, RESPONSABLE MONDIAL DE LA RD PHARMA, À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2026

Texte original tinyurl.com/utzpkc4f Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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