Sanofi: nomination de Jean-Paul Kress

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Sanofi annonce le nomination de Jean-Paul Kress en qualité d'administrateur indépendant à compter du 1er janvier 2025, en remplacement de Gilles Schnepp qui a décidé de quitter le conseil à la fin de l'année 2024.



Jean-Paul Kress exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Gilles Schnepp et sa nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de Sanofi.



Jean-Paul Kress a exercé les fonctions de Directeur général de MorphoSys à compter de 2019 jusqu'à son acquisition par Novartis en 2024.



Auparavant, Jean-Paul Kress a été Directeur Général de Syntimmune, société axée sur le développement clinique avancé dans le domaine des maladies auto-immunes, jusqu'à son acquisition par Alexion.



Il a également occupé plusieurs postes de direction dans d'autres sociétés pharmaceutiques aux États-Unis et en Europe.





