Sanofi : menace de casser le support des 78,70E (
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 14:39
C'est le support à préserver car sinon, Sanofi s'en ira chercher celui des 72E qui remonte à mi-mars 2020.
Valeurs associées
|77,9100 EUR
|Euronext Paris
|-2,31%
A lire aussi
-
Spotify a déclaré mercredi avoir versé plus de 11 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) à l'industrie musicale l'année dernière, ajoutant qu'il s'agissait du paiement annuel le plus important de l'histoire pour la musique de la part d'un distributeur. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques donnant de l'élan au marché avant la publication des résultats de plusieurs grands noms du secteur, et à quelques heures d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
Le basketteur français Victor Wembanyama s'est dit mardi "horrifié" par la mort de deux citoyens américains, tués à Minneapolis (nord) par des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancée par Donald Trump.
-
Plus d'une centaine de pompiers sont toujours mobilisés mercredi matin pour contenir un feu intense, déclaré la veille au soir dans un hôtel de la station de ski huppée de Courchevel, où près de 300 personnes ont été évacuées.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer