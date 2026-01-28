 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi : menace de casser le support des 78,70E (
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 14:39

Sanofi , classée comme valeur "défensive" perd malgré tout plus de terrain que le CAC40 et l'E-Stoxx50 : le cours menace de casser le support des 78,70E (du 20 janvier) puis des 77,5E, le plancher testé du 4 au 30 septembre 2025 (puis fin septembre 2023, aucune clôture en-deçà de ce seuil).
C'est le support à préserver car sinon, Sanofi s'en ira chercher celui des 72E qui remonte à mi-mars 2020.


Valeurs associées

SANOFI
77,9100 EUR Euronext Paris -2,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank