Sanofi: le Sarclisa approuvé en Chine contre le myélome multiple

(AOF) - Sanofi (+0,77% à 104,42 euros) annonce que son produit Sarclisa est le premier anti-CD38 approuvé en Chine pour le traitement du myélome multiple (cancer du sang) nouvellement diagnostiqué des patients non éligibles à une greffe. Cette approbation est motivée par les résultats positifs de l’étude de phase III Imroz ayant démontré que le Sarclisa, en association avec le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone (schéma VRd), améliore significativement la survie sans progression, comparativement au schéma VRd seulement.

