Sanofi-Le rilzabrutinib obtient la désignation de médicament orphelin dans l'UE pour la maladie liée aux IgG4
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 07:07

Sanofi SA SASY.PA :

* LE RILZABRUTINIB DE SANOFI OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN DANS L'UE POUR LA MALADIE LIÉE AUX IGG4

* LE RILZABRUTINIB A AUSSI REÇU LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN POUR LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE (TPI) AUX USA, DANS L'UE ET AU JAPON

* LA DATE D'ACTION CIBLE POUR LA DÉCISION RÉGLEMENTAIRE DE LA FDA POUR LA TPI, QUI A OBTENU LA DÉSIGNATION DE VOIE RAPIDE, EST LE 29 AOÛT 2025

Texte original nGNE47v9y3 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

