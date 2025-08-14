Sanofi-Le rilzabrutinib obtient la désignation de médicament orphelin dans l'UE pour la maladie liée aux IgG4

Sanofi SA SASY.PA :
* LE RILZABRUTINIB DE SANOFI OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN DANS L'UE POUR LA MALADIE LIÉE AUX IGG4
* LE RILZABRUTINIB A AUSSI REÇU LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN POUR LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE (TPI) AUX USA, DANS L'UE ET AU JAPON
* LA DATE D'ACTION CIBLE POUR LA DÉCISION RÉGLEMENTAIRE DE LA FDA POUR LA TPI, QUI A OBTENU LA DÉSIGNATION DE VOIE RAPIDE, EST LE 29 AOÛT 2025
Texte original nGNE47v9y3 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
