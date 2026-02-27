 Aller au contenu principal
Sanofi-Le Dupixent recommandé pour approbation dans l'UE dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 13:11

Sanofi SA SASY.PA :

* DUPIXENT RECOMMANDÉ POUR APPROBATION DANS L'UE DANS LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE CHEZ LES JEUNES ENFANTS DONT LES SYMPTÔMES PERSISTENT MALGRÉ UN TRAITEMENT

* L'OPINION POSITIVE DU CHMP APPUYÉE PAR LES DONNÉES DU PROGRAMME D'ÉTUDES CLINIQUES LIBERTY-CUPID, DONT DEUX ÉTUDES DE PHASE 3, L'ÉTUDE A

* OPINION AUSSI APPUYÉE PAR L'ÉTUDE C ET L'ÉTUDE CUPIDKIDS DE PHASE 3 À BRAS UNIQUE

* SI APPROUVÉ, DUPIXENT SERAIT LE PREMIER MÉDICAMENT CIBLÉ DANS L'UE INDIQUÉ CHEZ LES ENFANTS DE 2 À 11 ANS ATTEINTS D'UCS INSUFFISAMMENT CONTRÔLÉES PAR LES TRAITEMENTS ANTIHISTAMINIQUES STANDARD

