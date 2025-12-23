information fournie par Reuters • 23/12/2025 à 07:07

Sanofi-Le Dupixent approuvé au Japon pour l'asthme bronchique chez les enfants

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI - LE DUPIXENT DE SANOFI ET REGENERON APPROUVÉ AU JAPON POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS ATTEINTS D'ASTHME BRONCHIQUE

* SANOFI - APPROBATION BASÉE SUR LE PROGRAMME MONDIAL DE PHASE 3

* SANOFI - LE DUPIXENT EST APPROUVÉ DANS 50 PAYS À TRAVERS LE MONDE

Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)