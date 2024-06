Sanofi lance un appel d'offres pour vendre sa division sans ordonnance

( AFP / ALAIN JOCARD )

La géant pharmaceutique français Sanofi a lancé un appel d'offres pour la vente de sa division de santé grand public (Doliprane, Mucosolvan, Novanuit...) valorisée à 20 milliards de dollars, a rapporté mercredi l'agence d'informations financières Bloomberg.

Le groupe a demandé aux acquéreurs potentiels de soumettre leurs offres indicatives d'ici à la mi-juillet, tout en continuant de préparer une éventuelle cotation en Bourse de cette entité, détaille Bloomberg qui cite des sources proches du dossier ayant requis l'anonymat.

"Nous ne commentons pas les rumeurs de marché", a déclaré un porte-parole de Sanofi, interrogé par l'AFP, soulignant que "la préparation de ce projet de séparation potentielle progresse".

"Comme annoncé en octobre 2023, Sanofi étudie des scénarios potentiels de séparation, avec une transaction au plus tôt au 4e trimestre 2024", et garde "toutes les options ouvertes afin de maximiser la création de valeur pour toutes nos parties prenantes", a-t-il rappelé.

Selon Bloomberg, les sociétés de capital-investissement Advent International et PAI Partners sont les plus intéressées par cette activité, tandis que Blackstone, Clayton Dubilier & Rice, CVC Capital Partners et TPG sont également en lice.

Sanofi est susceptible de conserver une participation minoritaire significative dans ces activités, poursuit l'agence.

Fin octobre 2023, le groupe avait annoncé son intention de céder au plus tôt au quatrième trimestre 2024 son pôle Santé Grand Public, qui commercialise des médicaments disponibles sans ordonnance et des compléments alimentaires, afin de se concentrer sur de nouveaux relais de croissance dans les médicaments innovants.