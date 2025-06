Sanofi: lance son plan d'actionnariat salarié mondial information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement, le 10 juin 2025, de la nouvelle édition de son plan mondial d'actionnariat salarié, Action 2025, ouvert à près de 70 000 salariés dans 55 pays.



Cette initiative, qui entre dans sa onzième année, vise à renforcer l'implication des collaborateurs dans la performance de l'entreprise.



En 2024, plus de 32 000 salariés ont déjà souscrit au plan, portant à près de 90 000 le nombre de salariés et anciens collaborateurs actionnaires, détenant environ 2,55 % du capital de Sanofi.



Le prix de souscription est fixé à 72,97 E, soit une décote de 20 % sur la moyenne des vingt cours d'ouverture observés du 7 mai au 3 juin 2025.



En complément, les salariés recevront une action gratuite pour cinq actions achetées, dans la limite de quatre actions gratuites.



Chaque participant pourra souscrire jusqu'à 1 500 actions, dans la limite de 25 % de sa rémunération brute annuelle.





