Sanofi : la FDA valide le Dupixent contre l'UCS

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines ont approuvé le Dupixent de Sanofi pour le traitement de l’urticaire chronique spontanée (UCS) chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans qui restent symptomatiques malgré un traitement par antihistaminiques anti-H1. Cette décision de la Food & Drug Administration (FDA), repose sur les résultats de deux études cliniques de phase III. Les deux ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et leurs principaux critères d'évaluation secondaires.

Le produit du laboratoire français a permis d'observer, à la semaine 24, " des réductions de la sévérité du prurit et de l'activité urticaire (…), comparativement au placebo ".

Le Dupixent est déjà approuvé pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée au Japon, dans les Émirats arabes unis et au Brésil. Il est examiné par les autorités réglementaires dans d'autres zones, notamment dans l'Union européenne.

