Sanofi-La FDA prolonge de trois mois la date limite d’action de son examen du tolébrutinib
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 07:05

Sanofi SA SASY.PA :

* MISE À JOUR SUR L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE AMÉRICAIN DU TOLÉBRUTINIB

* LA FDA A PROLONGÉ DE TROIS MOIS LA DATE LIMITE D'ACTION DE SON EXAMEN DE LA DEMANDE DE NOUVEAU MÉDICAMENT DU TOLÉBRUTINIB

* LA DATE D'ACTION CIBLE RÉVISÉE POUR LA DÉCISION DE LA FDA EST LE 28 DÉCEMBRE 2025

Texte original nGNX5SF3fm Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

