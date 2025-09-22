Sanofi-La FDA prolonge de trois mois la date limite d’action de son examen du tolébrutinib

Sanofi SA SASY.PA :
* MISE À JOUR SUR L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE AMÉRICAIN DU TOLÉBRUTINIB
* LA FDA A PROLONGÉ DE TROIS MOIS LA DATE LIMITE D'ACTION DE SON EXAMEN DE LA DEMANDE DE NOUVEAU MÉDICAMENT DU TOLÉBRUTINIB
* LA DATE D'ACTION CIBLE RÉVISÉE POUR LA DÉCISION DE LA FDA EST LE 28 DÉCEMBRE 2025
Texte original nGNX5SF3fm Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer