Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-La FDA approuve Sarclisa pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire Reuters • 02/03/2020 à 19:59









2 mars (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé lundi dans un communiqué que: * LA FDA AMÉRICAINE APPROUVE SARCLISA POUR LE TRAITEMENT DU MYÉLOME MULTIPLE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE * SARCLISA EN ASSOCIATION AVEC DU POMALIDOMIDE ET DE LA DEXAMÉTHASONE (POM-DEX) A SIGNIFICATIVEMENT RÉDUIT LE RISQUE DE PROGRESSION DE LA MALADIE OU DE MORTALITÉ DE 40% COMPARATIVEMENT À L'ASSOCIATION POM-DEX SEULEMENT DANS LE CADRE D'UN ESSAI PIVOT * LE MYÉLOME MULTIPLE EST LE DEUXIÈME CANCER HÉMATOLOGIQUE EN TERMES DE FRÉQUENCE; IL TOUCHE PLUS DE 130.000 PERSONNES AUX ETATS-UNIS. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.98%