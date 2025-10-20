 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 205,51
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sanofi-La FDA accepte pour examen accéléré la demande de licence biologique supplémentaire pour Tzield contre le diabète
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 13:42

Sanofi SA SASY.PA :

* L’AUTORISATION POUR TZIELD A ÉTÉ ACCEPTÉE AUX USA POUR LE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 3 DANS LE CADRE DU PROGRAMME PILOTE DU VOUCHER NATIONAL DE PRIORITÉ DU COMMISSAIRE DE LA FDA

* SI ELLE EST APPROUVÉE, TZIELD SERAIT LA PREMIÈRE THÉRAPIE MODIFIANT LA MALADIE À RALENTIR LA PROGRESSION DU DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE  3 CHEZ CERTAINS PATIENTS

Texte original nGNE7K7qQh Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
86,2600 EUR Euronext Paris -0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank