Sanofi-La FDA accepte pour examen accéléré la demande de licence biologique supplémentaire pour Tzield contre le diabète

Sanofi SA SASY.PA :
* L’AUTORISATION POUR TZIELD A ÉTÉ ACCEPTÉE AUX USA POUR LE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 3 DANS LE CADRE DU PROGRAMME PILOTE DU VOUCHER NATIONAL DE PRIORITÉ DU COMMISSAIRE DE LA FDA
* SI ELLE EST APPROUVÉE, TZIELD SERAIT LA PREMIÈRE THÉRAPIE MODIFIANT LA MALADIE À RALENTIR LA PROGRESSION DU DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 3 CHEZ CERTAINS PATIENTS
Texte original nGNE7K7qQh Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
