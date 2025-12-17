information fournie par Reuters • 17/12/2025 à 07:11

Sanofi-L’efdoralprine alfa reçoit le statut orphelin de l’EMA pour l’emphysème AAT

Sanofi SA SASY.PA :

* L'EFDORALPRINE ALFA OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN DANS L'UE POUR L'EMPHYSÈME LIÉ AU DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE

