Sanofi-L’efdoralprine alfa reçoit le statut orphelin de l’EMA pour l’emphysème AAT

Sanofi SA SASY.PA :
* L'EFDORALPRINE ALFA OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN DANS L'UE POUR L'EMPHYSÈME LIÉ AU DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE
Texte original nGNEbCm2T1 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|80,940 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
