Sanofi-L’efdoralprine alfa reçoit le statut orphelin de l’EMA pour l’emphysème AAT
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 07:11

Sanofi SA SASY.PA :

* L'EFDORALPRINE ALFA OBTIENT LA DÉSIGNATION DE MÉDICAMENT ORPHELIN DANS L'UE POUR L'EMPHYSÈME LIÉ AU DÉFICIT EN ALPHA-1-ANTITRYPSINE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
80,940 EUR Euronext Paris +0,42%
