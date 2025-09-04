Sanofi-L'amlitelimab atteint tous les critères d'évaluation clés dans l'étude de phase 3 COAST 1

Sanofi SA SASY.PA :
* L'AMLITELIMAB A ATTEINT TOUS LES CRITÈRES D'ÉVALUATION CLÉS DANS L'ÉTUDE DE PHASE 3 COAST 1 MENÉE CHEZ DES ADULTES ET DES ADOLESCENTS ATTEINTS DE DERMATITE ATOPIQUE
* LES RÉSULTATS COMPLETS SERONT SOUMIS POUR PRÉSENTATION LORS D'UNE PROCHAINE CONFÉRENCE MÉDICALE
