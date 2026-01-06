Sanofi investit dans 30 millions de dollars dans Enable Injections
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:05
Ce financement renforcera encore la capacité d'Enable à répondre à la demande croissante pour le système enFuse, conçu pour administrer de façon sous-cutanée des médicaments à grand volume en commençant par un clic, avec une petite aiguille cachée et rétractable.
L'injecteur sur le corps (OBI) mains libres d'Enable faisait partie de 2 études sur le Sarclisa de Sanofi dans le myélome multiple (IRAKLIA et IZALCO), toutes deux présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) en juin 2025.
L'OBI est un injecteur automatisé conçu pour administrer par voie sous-cutanée la formulation sous-cutanée sans hyaluronidase de Sarclisa. Son utilisation pour Sarclisa est actuellement en cours d'examen par les autorités de régulation.
Valeurs associées
|83,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
