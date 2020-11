Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi investit 50 millions d'euros dans le fonds Jeito Capital Reuters • 13/11/2020 à 10:04









SANOFI INVESTIT 50 MILLIONS D'EUROS DANS LE FONDS JEITO CAPITAL PARIS (Reuters) - Sanofi a investi 50 millions d'euros dans la société d'investissement spécialisée dans la biotech et la biopharma Jeito Capital afin de soutenir le développement de l'innovation dans le domaine de la santé en France et en Europe. "Cet investissement donne à Sanofi l'accès au meilleur de l'innovation française et européenne en matière de santé et renforce notre engagement à investir dans notre 'pipeline' de développement à moyen et long terme", a déclaré le directeur général de Sanofi cité dans un communiqué. (Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.08%