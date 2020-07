Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi intéressé par des biotechs US, dont Principa-Bloomberg Reuters • 16/07/2020 à 22:42









16 juillet (Reuters) - Sanofi SASY.PA s'intéresse à plusieurs biotechs américaines, dont Principia, rapporte jeudi l'agence Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-16/sanofi-is-said-to-study-u-s-biotech-targets-including-principia?srnd=deals&sref=pvbqq3PC. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.80%