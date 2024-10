Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: hausse de plus de 12% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 2,86 euros au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 12,2% à données publiées et de 17,6% à taux de change constants (TCC), pour un chiffre d'affaires de plus de 13,4 milliards, en croissance de 12,3% (+15,7% à TCC).



'Cette performance a été soutenue par une séquence favorable des ventes des vaccins grippe et de Beyfortus, la croissance de 67% de nos nouveaux médicaments ainsi que par une progression de Dupixent tirée par les volumes', explique son DG Paul Hudson.



'La transformation de notre pipeline continue de progresser avec l'obtention de quatre nouvelles approbations et quatre résultats positifs de phase 3, y compris pour le tolebrutinib dans la sclérose en plaques secondairement progressive non active', poursuit-il.



Sanofi rappelle avoir relevé lundi, en marge de son annonce sur Opella, ses perspectives pour 2024, attendant désormais une croissance du BNPA des activités à TCC 'au moins dans le bas de la fourchette à un chiffre', soutenue par la forte performance de l'activité.





