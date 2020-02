Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Hausse de 23,5% du résultat net des activités au T4 Reuters • 06/02/2020 à 08:18









6 février (Reuters) - Sanofi SA SASY.PA : * SANOFI - CA NET IFRS PUBLIÉ AU T4 S'ÉLÈVE À EUR 9,61 MDS, EN HAUSSE DE 6,8% * SANOFI - BNPA DES ACTIVITÉS AU T4 S'ÉLÈVE À EUR 1,34, EN HAUSSE DE 21,8% * SANOFI - RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS AU T4 S'ÉLÈVE À EUR 1,68 MDS, EN HAUSSE DE 23,5% * SANOFI - PERFORMANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU T4 2019 SOUTENUE PAR DUPIXENT ET LES VACCINS * SANOFI - PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 3,15 * SANOFI - EN 2020 ANTICIPE QUE L'ÉVOLUTION DU BNPA DES ACTIVITÉS SERA D'ENVIRON 5% À TCC * SANOFI - EN 2020, L'EFFET POSITIF DES CHANGES SUR LE BNPA DES ACTIVITÉS EST ESTIMÉ À ENVIRON 1% (BASÉ SUR LES TAUX DE CHANGE MOYENS DE JANVIER) Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

