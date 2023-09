Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: Foundation S s'engage sur près de 40 ME jusqu'à 2030 information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son soutien auprès des communautés vulnérables dans le cadre de son engagement en faveur de l'impact social et de la lutte contre le changement climatique



Cette annonce est faite dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement du monde entier.



' Les initiatives essentielles que Sanofi mène en ce sens s'inscrivent dans le cadre de son engagement, en tant qu'entreprise de santé mondiale, à agir positivement sur la société en luttant contre le changement climatique et leurs conséquences sur la santé humaine ' indique le groupe.



Avec Foundation S, son entité philanthropique, Sanofi renforce les programmes locaux d'adaptation et de résilience en matière de santé pour les communautés vulnérables particulièrement touchées par les dérèglements climatiques. Foundation S s'engage aujourd'hui à consacrer près de 40 millions d'euros jusqu'à 2030 à ces initiatives.





