(CercleFinance.com) - Sanofi rebondit au-delà de 94,8E et semble valider un 'bear trap', une fausse cassure des 93,3E (plancher intraday des 2 et 14/15 juin dernier) en direction de 91,04E ('gap' du 22 mars).

Sanofi réintègre donc le corridor 94/99E qui emprisonne le titre depuis le 30 mai.





