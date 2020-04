Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi fait état de résultats encourageants pour Dupixent Reuters • 03/04/2020 à 07:08









3 avril (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi dans un communiqué: * DES DONNÉES DE PHASE III CONCERNANT DUPIXENT® (DUPILUMAB) MONTRENT UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 11 ANS Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.72%