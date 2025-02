Sanofi: examen prioritaire de la FDA en pemphigoïde bulleuse information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des Etats-Unis a accordé un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produit biologique relative à son Dupixent (dupilumab) pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse de l'adulte.



Cet examen prioritaire est accordé sur la base des résultats positifs de l'étude pivot ayant montré que le Dupixent permet d'obtenir des améliorations significatives en termes de rémission soutenue de la maladie, comparativement au placebo.



Si la demande est approuvée, il sera le premier et seul médicament ciblé aux Etats-Unis pour traiter cette maladie de la peau chronique, invalidante et récurrente avec inflammation de type 2 sous-jacente. La décision de la FDA est attendue le 20 juin.





