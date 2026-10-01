Sanofi et Regeneron élargissent leur collaboration dans les anticorps

Sanofi et Regeneron annoncent élargir leur collaboration dans les anticorps, en intégrant plusieurs anticorps de nouvelle génération à action prolongée à l'alliance qui a permis d'établir conjointement Dupixent comme traitement de référence mondial des maladies liées à l'inflammation de type 2.

Dans le cadre de l'accord élargi, les deux sociétés codévelopperont et commercialiseront conjointement quatre nouveaux anticorps à action prolongée inventés par Regeneron, ciblant l'interleukine-13 (IL-13), le bispécifique IL-4xIL-13, l'interleukine-4 (IL-4) et le récepteur alpha de l'interleukine-4 (IL-4R?).

Elles précisent que l'anticorps anti-IL-13 REGN20423 fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 1 dans la dermatite atopique, tandis que les trois autres anticorps devraient entrer en études cliniques en 2027.

Regeneron aura également la possibilité d'inclure dans la collaboration le lunsekimig de Sanofi, en phase 2/3, une thérapie expérimentale bispécifique Nanobody VHH ciblant TSLP et IL-13, option exerçable dès l'achèvement de ses études de phase 3 dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.

Aux termes de l'accord, Regeneron recevra un paiement initial de 1 MdUSD de la part de Sanofi, avec un potentiel de paiements d'étape liés au développement, aux autorisations réglementaires et à la commercialisation pouvant atteindre 7 MdsUSD additionnels.

Les deux sociétés partageront les coûts de développement et de commercialisation des nouveaux programmes et se répartiront à parts égales (50/50) les bénéfices futurs issus de ces produits potentiels à l'échelle mondiale.

Regeneron pilotera les activités de recherche et développement, tandis que Sanofi dirigera les efforts commerciaux à l'échelle mondiale. L'accord de partage des bénéfices existant concernant Dupixent ne changera pas. Les deux sociétés ont résolu leur litige antérieur lié à la collaboration.