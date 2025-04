Sanofi et Innate Pharma remodèlent un accord de recherche

information fournie par Reuters • 23.04.2025 • 12:14 •

par Giulio Piovaccari et Nick Carey BYD, le premier constructeur chinois de véhicules électriques est, selon six anciens et actuels cadres, en train de réorganiser ses activités en Europe après avoir commis des erreurs stratégiques, notamment en ne recrutant pas ... Lire la suite