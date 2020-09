Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi et GSK fourniront 300 millions de doses d'un futur vaccin contre le COVID-19 à l'UE Reuters • 18/09/2020 à 13:12









18 septembre (Reuters) - * SANOFI CONFIRME LA CONCLUSION D'UN ACCORD AVEC L'UE POUR LA FOURNITURE DE 300 MILLIONS DE DOSES D'UN FUTUR VACCIN CONTRE LE COVID-19 DÉVELOPPÉ AVEC GSK Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.28% GLAXOSMITHKLINE LSE +0.46%