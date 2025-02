AOF - EN SAVOIR PLUS

La réalisation de la transaction devrait intervenir au plus tôt au deuxième trimestre de 2025.

(AOF) - Sanofi et le fonds américain CD&R ont annoncé ce mercredi la signature de l'accord d'achat des actions d'Opella, la branche de santé grand public du groupe pharmaceutique français. Cet accord permettra à CD&R d’acquérir une participation de contrôle de 50 % dans Opella. "Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2 % au capital d’Opella et Sanofi restera un actionnaire significatif", précise un communiqué de Sanofi.

Sanofi et CD&R annoncent la signature de l’accord d’achat des actions d’Opella

