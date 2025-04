Sanofi envisage "potentiellement" d'augmenter ses investissements aux États-Unis

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique français Sanofi , qui a confirmé jeudi ses perspectives pour cette année après un "excellent premier trimestre", a annoncé continuer d'évaluer ses besoins de capacité de production aux États-Unis où il envisage "potentiellement des investissements supplémentaires".

"Nous explorons toujours des opportunités d'expansion de notre empreinte industrielle, y compris aux États-Unis", et ce, "même avant toute la discussion sur les droits de douane", a indiqué le directeur financier François Roger lors d'une conférence téléphonique, disant envisager "des mesures supplémentaires, potentiellement, incluant des investissements aux États-Unis".

Plusieurs gros laboratoires pharmaceutiques, notamment américains et suisses, ont annoncé tour à tour des investissements massifs aux Etats-Unis pour y renforcer leur capacité de production devant la menace américaine de droits de douane qui plane sur le secteur.

Après une hausse de 10,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre pour atteindre 9,895 milliards d’euros, Sanofi a confirmé ses perspectives pour 2025 tout en ayant "connaissance de l'environnement extérieur du moment".

Son bénéfice net ressort à 1,893 milliard d'euros, comparé au 1,133 milliard d'euros publié à la même période de l'an dernier qui avait été plombé par des des coûts de restructuration et de séparation de son pôle de médicaments en vente libre Opella.

La réalisation de la vente d'une part majoritaire de cette entité au fonds américain CD&R de 50% "devrait intervenir dans les prochaines semaines", selon le communiqué.

Le résultat net des activités, indicateur de référence pour le laboratoire excluant notamment les éléments exceptionnels, s’établit à 2,212 milliards d’euros, en hausse de 15,9%, par rapport au premier trimestre 2024.

"Compte tenu de la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net par action des activités, et avec la connaissance de l’environnement extérieur du moment, Sanofi confirme aujourd’hui ses perspectives pour 2025", a déclaré le patron du groupe Paul Hudson dans le communiqué.

Il met en avant "une progression de 46,5% des ventes liées aux lancements de nouveaux médicaments et vaccins" et des "progrès significatifs" dans le portefeuille de médicaments en développement, avec "l’obtention de six nouvelles approbations".