Sanofi enregistre "un début d'année solide" et confirme ses perspectives financières pour 2026

Le géant pharmaceutique français Sanofi, qui s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice générale dans les prochains jours, a annoncé jeudi "un début d'année solide", son médicament phare Dupixent confirmant son statut de pilier commercial majeur.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% au premier trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'an passé pour s'établir à 10,51 milliards d’euros, également porté par les lancements pharmaceutiques et les récentes acquisitions, selon un communiqué.

Les ventes de son "blockbuster" Dupixent, un anticorps monoclonal développé conjointement avec la société américaine Regeneron, ont dépasseé la barre des 4 milliards d’euros, en croissance de 30,8% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires est également tiré par les nouveaux lancements, dont les ventes progressent de 49,6% à 1,2 milliard d’euros, principalement portées par Ayvakit, acquis auprès de la biotech américaine Blueprint Medicines pour traiter une maladie rare du système immunitaire, Altuviiio (hémophilie A) et Sarclisa (myélome multiple).

Côté rentabilité, le résultat net des activités, indicateur de référence du groupe, s’établit à 2,26 milliards d’euros, en hausse de 2,4%

Le groupe - dont la stratégie se concentre désormais sur l'immunologie, les vaccins et les maladies rares - a confirmé ses perspectives financières pour 2026 : il s'attend à un "taux de croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre" et "une croissance du bénéfice net par action légèrement supérieure à celle des ventes".