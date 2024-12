Sanofi : en repli puis inverse la vapeur et repasse les 91E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 13:48









(CercleFinance.com) - Sanofi avait rouvert en repli (recul vers 87,5E) après avoir averti d'un impact négatif de 'l'effet devises' sur ses bénéfices (entre -4% et -5% au T4 2024) mais le titre a brusquement inversé la vapeur à la hausse (+2%) vers 13H30 (est-ce lié à une conférence de presse) et repasse le cap des 91E pour renouer avec ses niveaux du 29 novembre au 10 décembre (91,5E).

La principale résistance court terme se situe vers 92,2E et la polarité à moyen terme pourrait s'inverser à la hausse au-delà de 93,15/93,2E.





Valeurs associées SANOFI 91,12 EUR Euronext Paris +2,59%