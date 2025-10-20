information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 07:05

Sanofi-Efluelda à haute dose démontre une protection supérieure contre les hospitalisations chez les seniors

Sanofi SA SASY.PA :

* LE VACCIN ANTIGRIPPAL À HAUTE DOSE DE SANOFI DÉMONTRE UNE PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES HOSPITALISATIONS CHEZ LES SÉNIORS PAR RAPPORT AUX VACCINS À DOSE STANDARD

(Rédaction de Gdansk)