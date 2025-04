Sanofi: Dupixent approuvé aux Etats-Unis dans l'UCS information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 07:55









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA des États-Unis a approuvé son Dupixent pour le traitement des adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) qui restent symptomatiques malgré un traitement par antihistaminiques anti-H1.



Cette approbation se fonde principalement sur les résultats d'études de phase III ayant montré que le Dupixent réduit significativement les démangeaisons et l'urticaire, comparativement à un placebo, avec un profil de sécurité cohérent avec celui des indications déjà approuvées.



'Aux États-Unis, le Dupixent est indiqué à plus de 300.000 adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus souffrant d'UCS qui restent symptomatiques malgré un traitement par antihistaminiques', précise le géant de la santé.



Le Dupixent devient ainsi le premier nouveau médicament ciblé approuvé aux États-Unis depuis plus de dix ans pour traiter l'UCS, et celle-ci est la septième maladie caractérisée par une inflammation de type 2 sous-jacente pour laquelle le produit est approuvé.





