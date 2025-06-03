Sanofi-Données positives sur l'utilisation par voie sous-cutanée de Sarclisa

Sanofi SA SASY.PA a déclaré mardi:
* ASCO : DE NOUVELLES DONNÉES SUR LE SARCLISA APPUIENT L'ADMINISTRATION SOUS-CUTANÉE AVEC UN INJECTEUR SUR LE CORPS
* LES DONNÉES SERVIRONT DE BASE AUX DEMANDES RÉGLEMENTAIRES MONDIALES POUR TOUS LES TRAITEMENTS ACTUELLEMENT APPROUVÉS
* LA PLUPART DES PATIENTS TRAITÉS PAR SARCLISA SC-PD (70 %) SE SONT DÉCLARÉS SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS DE LEUR INJECTION, CONTRE 53,4 % DANS LE GROUPE SARCLISA IV-PD
* LA SATISFACTION DES PATIENTS EST NETTEMENT PLUS ÉLEVÉE AVEC LA FORMULATION SOUS-CUTANÉE COMPARÉE À LA FORMULATION INTRAVEINEUSE
Texte original nGNE4vHMjF Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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