Sanofi: données positives pour Sarclisa sous-cutané

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la nouvelle formulation sous-cutanée de son Sarclisa a satisfait aux co-critères d'évaluation primaires de l'étude de phase III IRAKLIA dans le myélome multiple réfractaire ou en rechute.



En association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone, elle a ainsi fait preuve d'une non-infériorité du taux de réponse objective et de la concentration minimale observée à l'état d'équilibre, comparativement au Sarclisa par voie intraveineuse.



Les principaux critères d'évaluation secondaires ont aussi été satisfaits, en particulier le taux de très bonne réponse partielle, le taux d'incidence des réactions à l'injection et la concentration minimale au cycle 2.



L'étude se poursuit et ses résultats complets seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès médical. Des soumissions réglementaires sont prévues au premier semestre 2025 aux États-Unis et dans l'Union européenne.





