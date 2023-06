Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: données positives dans l'hémophilie A chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données positives de l'étude pivot de phase III XTEND-Kids qui a évalué ALTUVIIIO, à raison d'une dose prophylactique hebdomadaire, chez des patients de moins de 12 ans atteints d'hémophilie A sévère ayant déjà été traités.



Ces données de dernière heure ont été présentées dans le cadre d'une session réservée à l'actualité des essais cliniques du Congrès annuel de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH), à Montréal.



Elles confirment qu'une dose par semaine de 50 UI/kg d'ALTUVIIIO confère une protection hautement efficace contre les saignements, chez l'adulte comme chez l'enfant, et que ce régime convient à tous les cas de figure cliniques.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.69%