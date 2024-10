Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données positives à présenter sur le Beyfortus information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que de nouvelles données sur son Beyfortus (nirsevimab), seront présentées à l'IDWeek 2024, le Congrès annuel de l'Infectious Disease Society of America, qui se tiendra à Los Angeles du 16 au 19 octobre.



Ces données, provenant de plusieurs programmes nationaux de vaccination, 'confirment son efficacité en situation réelle contre les infections dues au VRS (virus respiratoire syncytial) et le risque d'hospitalisation chez les nourrissons', selon le groupe de santé.



Sanofi précise qu'une deuxième ligne de production-remplissage de Beyfortus assurera la production de la majorité des doses pour la saison 2024-25, et qu'une troisième a été approuvée par l'EMA européenne et est en cours d'évaluation par la FDA des États-Unis.





