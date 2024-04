Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données de phase III positive dans la TPI information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son étude de phase III LUNA 3 du rilzabrutinib pour le traitement de la thrombocytopénie immune (TPI) a atteint son critère d'évaluation primaire, en permettant aux patients d'atteindre une réponse plaquettaire durable.



Le profil de sécurité du rilzabrutinib a été cohérent avec celui observé dans le cadre d'études antérieures. Des soumissions réglementaires sont prévues aux États-Unis et dans l'Union européenne d'ici à la fin de l'année.



Maladie auto-immune grave, la TPI se caractérise par la formation d'anticorps qui détruisent les plaquettes et la perturbation de la production plaquettaire entraînant une thrombocytopénie et une augmentation des épisodes hémorragiques.





