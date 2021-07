Communiqué de presse

Sanofi devient partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Paris (France) - 13/07/2021 - Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, et Serge Weinberg, Président du Conseil d'Administration de Sanofi, se félicitent de ce partenariat qui mobilise un grand leader pharmaceutique mondial au service du plus grand événement sportif de la planète. Paris sera la deuxième ville à accueillir une troisième fois les Jeux Olympiques d'été, 100 ans après les Jeux de 1924.

Pour Sanofi, dont le siège social est situé à Paris, cet engagement envers Paris 2024 est une occasion unique d'associer ses 100 000 collaborateurs à l'un des plus grands événements sportifs au monde.

En soutenant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Sanofi confirme sa stratégie d'impact sociétal et affirme son attachement aux valeurs d'inclusion, de diversité et d'ouverture au monde mais aussi son ambition environnementale. Le groupe salue la volonté de Paris 2024 de vouloir rendre les Jeux encore plus ouverts au public, plus durables et souhaite vivement contribuer à mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique sur la santé.

« Sanofi, entreprise française avec un rayonnement mondial, est fière de contribuer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024 », déclare Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « Paris 2024 représente une opportunité formidable pour fédérer nos collaborateurs autour de valeurs partagées avec l'olympisme telles que l'inclusion et la diversité, l'ouverture au monde mais aussi le courage, la volonté et l'excellence. »

A l'image du travail que le groupe effectue avec l'association Sport dans la ville depuis plus de 15 ans pour insérer socialement et professionnellement des jeunes, le sport est vecteur d'espoir et de persévérance. Les événements sportifs sont porteurs de progrès et chaque année, les collaborateurs du groupe, partout dans le monde, se bougent littéralement pour sensibiliser la population sur l'impact des maladies et sur le quotidien des patients qui en souffrent.

« Je suis heureux qu'une entreprise française leader comme Sanofi rejoigne l'aventure de Paris 2024 », affirme Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « Nous partageons les mêmes valeurs d'exigence, de créativité et de partage, et la même volonté d'être utiles. La mobilisation de Sanofi à nos côtés va nous permettre de faire rayonner le projet des Jeux partout en France, de partager les bienfaits du sport avec le plus grand nombre, et de contribuer à une société plus active et en meilleure santé. »

Enfin, au travers de ce partenariat et notamment des programmes d'engagement qui seront proposés par Paris 2024, le groupe français entend mobiliser concrètement ses collaborateurs et ses sites à Paris et partout en France pour contribuer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques dans son pays d'origine.

« Paris 2024 sera un évènement mondial majeur pour la France et il était important pour Sanofi de contribuer à sa réussite », dit Serge Weinberg, Président du Conseil d'administration de Sanofi. « Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 permettront de mettre en lumière l'empreinte exceptionnelle de Sanofi en France et notre contribution au dynamisme des territoires. »

A propos de Paris 2024

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d'organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d'Administration (CA), qui réunit l'ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l'Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.





À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







