Sanofi-Deux études de phase 3 soutiennent l'amlitelimab dans la dermatite atopique
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:09

Sanofi SA SASY.PA :

* L'AMLITELIMAB DE SANOFI CONFIRME SON POTENTIEL DANS LA DERMATITE ATOPIQUE

* DEUX ÉTUDES MONDIALES SUPPLÉMENTAIRES DE PHASE 3 – SHORE ONT FOURNI UN ENSEMBLE ROBUSTE DE PREUVES SOUTENANT LE POTENTIEL DE L'AMLITELIMAB

* DANS LE TRAITEMENT DES PATIENTS ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS ATTEINTS DE DERMATITE ATOPIQUE (DA) MODÉRÉE À SÉVÈRE

* DEUX ÉTUDES DE PHASE 3 SUPPLÉMENTAIRES, AQUA ET ESTUARY, DEVRAIENT PUBLIER LEURS RÉSULTATS AU S2 2026

* AMLITELIMAB ACTUELLEMENT EN COURS DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE ; PROFILS DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ N’ONT ÉTÉ ÉVALUÉS PAR AUCUNE AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
79,760 EUR Euronext Paris 0,00%
