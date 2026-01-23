Sanofi-Deux études de phase 3 soutiennent l'amlitelimab dans la dermatite atopique

Sanofi SA SASY.PA :
* L'AMLITELIMAB DE SANOFI CONFIRME SON POTENTIEL DANS LA DERMATITE ATOPIQUE
* DEUX ÉTUDES MONDIALES SUPPLÉMENTAIRES DE PHASE 3 – SHORE ONT FOURNI UN ENSEMBLE ROBUSTE DE PREUVES SOUTENANT LE POTENTIEL DE L'AMLITELIMAB
* DANS LE TRAITEMENT DES PATIENTS ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS ATTEINTS DE DERMATITE ATOPIQUE (DA) MODÉRÉE À SÉVÈRE
* DEUX ÉTUDES DE PHASE 3 SUPPLÉMENTAIRES, AQUA ET ESTUARY, DEVRAIENT PUBLIER LEURS RÉSULTATS AU S2 2026
* AMLITELIMAB ACTUELLEMENT EN COURS DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE ; PROFILS DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ N’ONT ÉTÉ ÉVALUÉS PAR AUCUNE AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE
