Sanofi: désignation de médicament innovant dans la SEP-SP information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son tolebrutinib a obtenu la désignation de 'médicament innovant' (Breakthrough Therapy) de la part de la FDA des Etats-Unis, pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive (SEP-SP) sans poussées de l'adulte.



Cette désignation est motivée par les résultats positifs de l'étude de phase III HERCULES ayant notamment démontré que le tolebrutinib allonge de 31% le délai avant progression confirmée du handicap, comparativement au placebo.



'Aux Etats-Unis, la désignation de 'médicament innovant' a pour but d'accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés au traitement de maladies graves ou dangereuses pour la vie', rappelle le groupe de santé.





Valeurs associées SANOFI 90,69 EUR Euronext Paris 0,00%