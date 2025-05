Sanofi: des données de phase 3 partagées dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'étude AERIFY-1 de phase 3, évaluant l'itépekimab chez d'anciens fumeurs atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) insuffisamment contrôlée, a atteint son objectif principal.



Le groupe de santé revendique en effet, dans cette étude, une réduction statistiquement significative de 27% des exacerbations aiguës modérées à sévères par rapport au placebo, ce qui constitue un 'bénéfice cliniquement significatif'.



En revanche, l'étude AERIFY-2 de phase 3 n'a pas atteint le même objectif principal, malgré un bénéfice observé plus tôt dans l'étude. Une analyse complète des données est en cours. L'itépekimab a généralement été bien toléré dans les deux études.



Les résultats détaillés de ces études seront présentés lors d'un prochain congrès médical. Sanofi et Regeneron examinent actuellement les données et discuteront avec les autorités réglementaires afin d'évaluer les prochaines étapes.





Valeurs associées SANOFI 87,6200 EUR Euronext Paris -4,73%