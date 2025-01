Sanofi dépasse ses prévisions de BNPA des activités en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

En 2025, Sanofi prévoit d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 5 milliards d'euros. Les actions seront achetées de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, dans le but de les annuler.

Le Conseil d'administration s'est réuni le 29 janvier 2025 et propose un dividende de 3,92 euros pour l'année 2024, marquant 30 années d'augmentation consécutives.

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Sanofi en 2024 s’élève à 41,1 milliards d’euros, en hausse de 11,3 % à taux de change constant. Le résultat net (IFRS publié) a progressé de 6,4% à 5,74 milliards d'euros. Le bénéfice net par action (BNPA) des activités ressort à 7,12 euros, soit une hausse de 4,1% à taux de change constant et une baisse de 1,8 % à données publiées, dépassant les prévisions. Le résultat opérationnel des activités augmente de 7,6% à taux de change constant à 11,34 milliards d'euros.

