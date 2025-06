Sanofi: de nouvelles données sur le Sarclisa information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Sanofi a dévoilé mardi de nouvelles données sur le Sarclisa, son traitement contre le dans le myélome multiple

récidivant ou réfractaire (MM R/R), appuyant l'administration sous-cutanée du produit.



Les résultats d'une première étude de phase III présentés lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) ont montré un taux de réponse objective (TRO) de 71,1% sous-cutané contre 70,5% en intraveineuse, établissant la non-infériorité de cette option.



Outre cet essai de phase III, Sanofi a également présenté des données provenant d'une étude de phase II ayant montré un taux de régression tumorale de 79,7% chez les patients ayant bénéficié d'une administration de Sarclisa sous-cutané par injection manuelle ou à l'aide d'un injecteur sur le corps, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (Kd) après un suivi médian de 10,1 mois.



Le Sarclisa est actuellement approuvé dans plus de 50 pays, dont les Etats-Unis, l'UE, le Japon et la Chine, pour plusieurs traitements du myélome multiple.





