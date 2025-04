Sanofi: croissance de 17% du BNPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 1,79 euro pour le premier trimestre 2025, en croissance de 17% à données publiées et de 15,7% à TCC (taux de changes constants), 'confirmant le net rebond attendu en 2025' selon son directeur général Paul Hudson.



A 9,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant de la santé a augmenté de 9,7% à TCC, avec des ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques en hausse de 43,8%, portées par Altuviiio, et des ventes de Dupixent en progression de 20,3%.



Sanofi revendique six approbations réglementaires obtenues pour des médicaments en immunologie, maladies rares, et oncologie, et entend par ailleurs achever en 2025 un programme de rachat d'actions de cinq milliards d'euros, déjà réalisé à 72%.



Pour l'année 2025, il confirme attendre une croissance du CA 'à un pourcentage à un chiffre moyen à élevé' à TCC, et une hausse du BNPA des activités 'dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres' à TCC (hors rachat d'actions).





Valeurs associées SANOFI 92,3200 EUR Euronext Paris -0,99%