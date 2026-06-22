Sanofi confie sa R&D Pharma à un ancien dirigeant de Roche

Le laboratoire pharmaceutique a annoncé la nomination du Dr Paulo Fontoura au poste de vice-président exécutif, responsable mondial de la Recherche & Développement Pharma, à compter du 1er septembre 2026. Basé à Paris et membre du comité exécutif, il sera rattaché à la directrice générale Belén Garijo.

À ce poste, il supervisera l'ensemble des activités de R&D pharmaceutique du groupe, de la recherche à la médecine translationnelle, au développement clinique et aux affaires réglementaires. Sa mission consistera notamment à accélérer le développement du portefeuille de médicaments innovants de Sanofi. Il succède au Dr Houman Ashrafian, qui a choisi de poursuivre sa carrière en dehors du groupe.

Neurologue de formation et médecin-scientifique, Paulo Fontoura dispose de plus de 25 ans d'expérience dans la recherche médicale, le développement clinique et l'industrie pharmaceutique. Il rejoint Sanofi après avoir occupé les fonctions de directeur médical chez Xaira Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour la découverte de médicaments.

Auparavant, il a passé plus de quinze ans chez Roche, où il a notamment dirigé les activités mondiales de développement clinique dans plusieurs domaines thérapeutiques, dont les neurosciences, l'immunologie, l'ophtalmologie, les maladies infectieuses et les maladies rares. Sous sa direction, les équipes ont contribué au développement de plus de 60 nouvelles entités moléculaires et à l'obtention de plus de 20 premières autorisations de mise sur le marché ou extensions d'indication approuvées par les autorités réglementaires américaines et européennes.