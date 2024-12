Sanofi: collaboration élargie avec SK Bioscience information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part d'un élargissement de sa collaboration avec SK Bioscience afin de développer une nouvelle génération de vaccins pneumococciques conjugués, ainsi que le lancement d'un programme de phase III pour son vaccin VPC21.



'Ce vaccin pneumococcique conjugué 21-valent (VPC21) est le premier candidat-vaccin conjugué dirigé contre plus de 20 sérotypes pneumococciques auquel est consacré un programme de phase III chez le nourrisson et le jeune enfant', souligne-t-il.



Aux termes de l'accord élargi, les deux entreprises cofinanceront les dépenses de R&D. Sanofi versera un premier paiement de 50 millions d'euros à SK Bioscience, suivi de paiements d'étape sur des objectifs de développement et de commercialisation.



Une fois le vaccin homologué, Sanofi prendra en charge sa commercialisation partout dans le monde, à l'exception de la Corée du Sud où SK Bioscience détiendra l'exclusivité des ventes. SK Bioscience recevra par ailleurs des redevances sur les ventes hors Corée du Sud.





