Sanofi: cession d'un anti-anémique à l'italien Recordati

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique italien Recordati a officialisé vendredi un accord au terme duquel il va racheter à Sanofi son traitement de l'anémie Enjaymo pour un montant qui pourrait dépasser un milliard de dollars.



Le fabricant de médicaments basé à Milan précise qu'Enjaymo est d'ores et déjà approuvé en Europe et au Japon dans le cadre du traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF), une anémie hémolytique auto-immune chronique rare et grave.



Cette pathologie amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains, provoquant leur dégradation.



Dans un communiqué, Recordati souligne qu'Enjaymo a généré des ventes de plus de 100 millions d'euros sur les 12 mois écoulés et que son chiffre d'affaires devrait dépasser 150 millions d'euros en 2025, avant d'atteindre un pic de ventes entre 250 et 300 millions d'euros annuels, soit plus du double des niveaux actuels.



L'entreprise ajoute que cet anticorps administré par voie intraveineuse va lui permettre de renforcer son portefeuille de produits oncologiques axé sur les maladies rares.



Aux termes de l'accord, Recordati versera un paiement initial de 825 millions de dollars, auquel pourrait s'ajouter un montant supplémentaire pouvant atteindre 250 millions de dollars sous réserve de l'atteinte de certains objectifs commerciaux.



La transaction, financée à partir de ressources existantes et de nouvelles facilités bancaires, devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.



A la Bourse de Milan, l'action Recordati grimpait de plus de% suite à cette acquisition, tandis que celle de Sanofi prenait plus de 1,5% à Paris surperformant ainsi l'indice CAC 40 (+1%).



opyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.



Valeurs associées SANOFI 101,72 EUR Euronext Paris +1,50%